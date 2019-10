Colpi di pistola poco dopo le 11 in via delle Tre Fontane, in zona Eur, nella Capitale. Alcuni testimoni avrebbero riferito di aver visto delle persone, a bordo di alcune motociclette, esplodere colpi di arma da fuoco contro un’auto. Sul posto la polizia.

Colpi di pistola in via delle Tre Fontane all’EUR

Spari vicino all’hotel Sheraton in via delle Tre Fontane a Roma. Alcuni testimoni avrebbero sentito i colpi di pistola e avvertito le forze dell’ordine telefonando al 112. Anche alcuni tassisti e ncc che si trovavano in zona raccontano di attimi di panico dopo il rumore dei colpi.

A segnalare l’accaduto una telefonata al Nue, in cui un uomo ha riferito di aver visto alcune moto avvicinarsi a un’auto in sosta per poi esplodere alcuni colpi di pistola. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura di Roma che al momento non hanno trovato alcun riscontro. Sul posto la Polizia non ha trovato traccia degli eventuali bossoli esplosi e nemmeno l’auto che sarebbe stata raggiunta dai colpi. Indagini in corso.

