“Vediamo quando muori: le minacce dei no vax a Claudia Alivernini, la prima vaccinata in Italia

Claudia Alivernini, infermiera 29enne è stata la prima vaccinata in Italia. Nei giorni scorsi aveva parlato del vaccino come un “atto d’amore”. Ma i no vax non le hanno ricambiato la cortesia, anzi l’hanno sepolta con una valanga di odio e minacce, tanto che Claudia ha chiuso i suoi profili social. La Alivernini subito dopo la vaccinazione spiegava: “L’ho fatto con profondo orgoglio, un gesto piccolo ma fondamentale per tutti noi e dunque lo dico con il cuore, vacciniamoci. Per noi, per i nostri cari e per la collettività. Sono qui come cittadina e soprattutto come infermiera, a rappresentare tutti coloro che hanno scelto di credere nella scienza”. Claudia racconta di come i suoi occhi abbiano visto “quanto sia difficile combattere questo virus”, di quanto dolore ha provocato “assistere alle sconfitte”. Ed è per questo che la scienza è “l’unico mezzo, assieme al senso civico di ognuno di noi, che ci permetterà di vincere questa battaglia”. Quel senso civico però non scorre nelle vene di tante persone che, come racconta il Messaggero, le hanno augurato la morte: