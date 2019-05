Christian Ballena: i misteri dietro la morte di SAOR

Christian Ballena in arte Saor è il trapper trovato morto domenica mattina all’alba sul marciapiede di via Anassimandro a Tor Pignattara. Il ragazzo di 29 anni è stato trovato senza cellulare né occhiali da vista e con tracce di sangue sotto il naso. Chi indaga esclude che si possa trattare di un tentativo di rapina finito male. Spiega oggi Repubblica Roma:

Il portafogli, i documenti e i gioielli che abitualmente indossava sono stati infatti ritrovati. Eppure non è stato trovato il cellulare che l’artista utilizzava anche come strumento di lavoro postando sui social i video delle tracce musicali insieme alle foto dei tatuaggi. Non sono stati trovati neanche gli occhiali da vista che indossava sempre: l’ipotesi è che non fosse solo quando si è accasciato a terra e che chi era con lui abbia portato via il telefono per cancellare ogni traccia.

C’è poi un altro pesante interrogativo: cosa ha causato la morte? Il medico legale dall’esame esterno ha accertato che sotto il naso erano presenti delle tracce di sangue ma nessun segno di violenza. Bisognerà attendere i risultati dell’autopsia per conoscere le condizioni del giovane al momento del decesso provocato, forse, da un mix di alcol e droghe: «Sappiamo che in passato ha fatto uso di sostanze stupefacenti e che conduceva una vita notturna movimentata», confermano gli investigatori che stanno cercando anche di ricostruire quelle ultime drammatiche ore.