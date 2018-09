Perchè le chiusure domenicali dei negozi non hanno senso

Obbligare i centri commerciali a rimanere chiusi la domenica ha senso? NO. Sarebbe solo un danno a noi consumatori. Il video di Mattia Poletti che spiega e analizza il provvedimento annunciato dal governo. Il tema delle chiusure domenicali è secondario rispetto a quelli importanti per l’Italia. La decisione di chiudere i negozi la domenica è basata sul nulla perché non c’è nessuno studio che analizzi gli svantaggi. La domenica è il secondo giorno per fatturato. E inoltre ormai andare nei centri commerciali, senza giudicare se sia giusto o sbagliato, è diventato “una visita turistica”. Anche quello della tutela dei lavoratori è un falso tema: impedire l’apertura non risolve la questione. Semmai ci dovrebbero essere altri tipi di controlli.