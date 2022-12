Cherif Traorè "perdona" i compagni di squadra che gli hanno regalato una banana marcia

Un Natale amaro e condito da una punta di razzismo da chi non t’aspetti. Questa la sensazione che ha vissuto sulla sua pelle il rugbista della Benetton Treviso e della Nazionale italiana Cherif Traoré aprendo il regalo – con la formula del “Secret Santa” – fatto da uno dei suoi compagni di squadra: una banana marcia, chiusa in un sacchetto della spazzatura. Quella dell’umido. E il pilone aveva deciso di denunciare, a caldo, quanto accaduto. Ma poche ore dopo ha deciso di perdonare chi ha fatto quel “regalo” e coloro i quali sono scoppiati in una fragorosa risata invece di condannare il gesto.

Una delusione forte. Fortissima. Tanto da portarlo a prendere in considerazione l’ipotesi – che sembrava essere una certezza – di lasciare il club di Treviso alla fine dell’anno. Una rabbia per quell’episodio di razzismo sintetizzata in questo pensiero scritto su Instagram:

“Sta arrivando Natale e come da tradizione in squadra è il momento del Secret Santa. Un momento conviviale e scherzoso. Un momento dove ti puoi permettere di fare regali anonimi ai tuoi compagni, di quelli anche pungenti, ironici. Ieri, quando è stato il mio turno, all’interno del mio regalo ho trovato una banana. Una banana marcia, dentro un sacchetto dell’umido. Oltre al fatto di reputare il gesto offensivo, la cosa che mi ha fatto più male e vedere la maggior parte dei miei compagni presenti ridere.

Come se tutto fosse normale”.

Dopo qualche ora, invece, ecco arrivare il suo passo indietro. Sempre con un post pubblicato sul suo canale Instagram: