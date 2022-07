Charity Oriachi: la moglie di Alika vuole guardare negli occhi l’uomo che l’ha ucciso e chiedergli perché

Alika Ogorchukwu aveva 39 anni. La sua vita si è interrotta bruscamente ieri pomeriggio a Civitanova Marche, quando è stato ucciso da un uomo di nazionalità italiana, per futili motivi. Prima è stato picchiato con la sua stampella, era claudicante dopo un incidente, poi è stato soffocato quando era già a terra, inerme. Sua moglie, e la madre del loro figlio Emmanuel, non riesce ancora a capacitarsi di quanto accaduto. E a Repubblica dice: “Voglio guardare quell’uomo negli occhi e chiedergli perché l’ha fatto. Perché ha ucciso mio marito”.

Lei si chiama Charity Oriachi, e di anni ne ha 35. Avrà il doloroso e difficilissimo compito di dover crescere il suo bambino Emmanuel, di otto, e ancora prima di spiegargli che il suo papà non tornerà più. Perché vittima di una furia cieca e inumana, scatenata da motivi futili che non trovano giustificazioni. E ora non le rimane che raccontare gli ultimi attimi prima che la sua vita cambiasse per sempre:

«L’avevo visto uscire di casa stamattina (ieri, ndr ) — ricorda Oriachi con gli occhi gonfi di lacrime — oggi pomeriggio mi ha chiamato un amico di Civitanova, mi ha detto: “Corri, corri”, hanno ucciso Alika»

Charity e Alika vivevano stabilmente in Italia, dove è nato anche il loro bambino, da anni. Lui dieci per la precisione, tutti a San Severino, dove anche la sindaca ha espresso parole di cordoglio per la morte dell’ambulante, che si era integrato bene nella comunità. Lei è arrivata un anno dopo, e qui ha conosciuto il suo futuro marito. La donna, che lavora come domestica, ora dovrà far fronte da sola a tutte le difficoltà. Senza un motivo plausibile la sua famiglia si è dimezzata. Ha almeno il diritto di sapere perché.