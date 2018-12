Su disposizione della magistratura barese è stata sottoposta a sequestro preventivo la sede di CasaPound a Bari. L’indagine riguarda l’aggressione del 21 settembre scorso compiuta da militanti del movimento di estrema destra nei confronti di manifestanti che avevano appena partecipato ad un corteo antifascista e antirazzista. Nell’aggressione rimasero ferite tre persone ma Casapound negò all’epoca ogni addebito, sostenendo che fossero i militanti ad essere stati aggrediti.

Il sequestro della sede di Casapound a Bari

I feriti erano Giacomo Petrelli di Alternativa Comunista, Antonio Perillo, assistente parlamentare dell’eurodeputata Eleonora Forenza (anche lei presente al momento dell’aggressione) e Claudio Riccio di Sinistra Italiana. Le indagini della Digos della Questura di Bari sono state coordinate dal procuratore aggiunto Roberto Rossi. Il provvedimento di sequestro è stato disposto dal gip del Tribunale di Bari Marco Galesi.

Sono contestati i reati di “riorganizzazione del disciolto partito fascista” e “manifestazione fascista” ai militanti di CasaPound indagati a Bari per l’aggressione del 21 settembre ai danni di un gruppo di manifestanti di ritorno da una manifestazione antifascista e antirazzista. In particolare, la Procura contesta di “aver partecipato a pubbliche riunioni, compiendo manifestazioni usuali del disciolto partito fascista e di aver attuato il metodo squadrista come strumento di partecipazione politica”.

