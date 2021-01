Il “patentino” per i vaccinati in Campania

Vincenzo De Luca ha annunciato ieri in diretta Facebook che dopo il richiamo chi ha fatto il vaccino anti Covid in Campania riceverà una card che attesti l’avvenuta vaccinazione; l’idea, spiega il Mattino è proprio di De Luca:

Una card per i campani che si vaccineranno». «Dopo la somministrazione della seconda dose», specifica subito dopo il governatore De Luca ieri annunciando l’iniziativa. Lancia così a sorpresa una sorta di patentino per i vaccinati come ipotizzava il commissario Domenico Arcuri un paio di mesi fa per invogliare i riottosi del vaccino e, in generale, i no vax. «Daremo a tutti i cittadini campani che si vaccineranno, una tessera dopo l’avvenuta somministrazione della seconda dose. Sarà consegnata una card – spiega De Luca nel corso della sua consueta tribuna settimanale sul web che riprende dopo le festività natalizie – con un chip sul retro, così che ogni cittadino campano vaccinato avrà la sua registrazione e ci auguriamo, fra qualche mese che possano esibirla per andare al cinema o al ristorante, in condizioni di maggiore sicurezza avendo la certificazione che sono stati vaccinati con il primo e il secondo richiamo». L’idea, dicono in Regione, è venuta direttamente al governatore che ne ha parlato qualche giorno fa al suo staff