Il sindaco della Lega nella foto di gruppo per la X Mas

Andrea Palladino su Repubblica racconta oggi il raduno neofascista di Nettuno tra teste rasate nostalgici e gonfaloni dell’epoca di Salò. Con due ospiti di rilievo:

Due sindaci di quella Lega che dal 2014 si è scoperta nazionale, Anzio e Nettuno, i sottufficiali dei Carabinieri, i vertici del locale comando della Guardia costiera, la Finanza, le polizie municipali, le corone. Quello che gli organizzatori della cerimonia in onore dei miliziani del principe nero Junio Valerio Borghese caduti per combattere accanto ai nazisti contro le truppe alleate avevano promesso, come ogni anno si è compiuto. «Saranno presenti autorità civili e militari», avevano scritto nell’invito.

La cerimonia è in fondo stata sobria. Nessuno aveva intenzione di mettere in difficoltà il maresciallo del posto o i due sindaci leghisti. Permesse le magliette con la scritta «Fiume o morte», andavano benissimo le tante sigle della galassia degli «Arditi d’Italia» o i tatuaggi evocativi. Ma era il luogo a raccontare. Nel centro del campo dove sono sepolti i soldati della Barbarigo c’è una croce di Sant’Andrea, a ricordare la X Mas. Quando venne realizzato nel 1990, il Campo della memoria di Nettuno fu subito dedicato «a tutti i soldati della Repubblica sociale italiana».