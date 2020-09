La ventenne di Caivano speronata e uccisa dal fratello perché amava una donna

Maria Paola Gaglione, 20 anni, di Caivano (Napoli), la cui morte era stata imputata a un incidente stradale, sarebbe invece morta dopo che lo scooter a bordo del quale viaggiava verso Acerra con la sua compagna è stato speronato da quello del fratello Michele, 30 anni, finendo fuori strada. L’uomo è stato arrestato su disposizione della Procura di Nola con l’accusa di omicidio come conseguenza di altro reato e violenza privata.

La diciottenne di Caivano speronata e uccisa dal fratello perché gay

Maria Paola, che abitava nel Parco Verde di Caivano, già tristemente noto per le vicende riguardanti gli abusi e gli omicidi dei piccoli Fortuna “Chicca” Loffredo e Antonio Giglio, aveva da qualche tempo una relazione con una ragazza ventiduenne, che il fratello arrestato non accettava. Per questo, nella notte tra venerdì e sabato, avrebbe inseguito con il suo scooter quello della sorella e della sua convivente e l’avrebbe speronato fino a farlo uscire di strada in via degli Etruschi, strada che collega le città di Caivano, Acerra e Afragola. Sbalzata dal mezzo, andato a sbattere contro la recinzione di un campo, Maria Paola Gaglione è morta sul colpo dopo aver sbattuto il collo contro il tubo dell’impianto di irrigazione. Poco dopo la compagna, uscita indenne dall’incidente, secondo la testimonianza resa agli inquirenti, sarebbe stata raggiunta da Michele Gaglione che, senza neppure degnare di una occhiata il corpo esanime della sorella, l’avrebbe selvaggiamente picchiata, accompagnando il pestaggio con l’accusa di aver plagiato Maria Paola, “costringendola” a una relazione omosessuale. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani locali, Michele Gaglione, sposato e padre di due bambini, avrebbe pronunciato queste parole: «Ho fatto una stronzata. Non volevo uccidere nessuno, ma dare una lezione a mia sorella e soprattutto a quella là che ha “infettato” mia sorella che è stata sempre “normale”».

