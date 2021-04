Briatore: la gaffe del generale “Fagiuolo” invece di Figliuolo | VIDEO

“È inutile che Fagiuolo dica ‘facciamo mezzo milioni di vaccini’…”. Flavio Briatore capisce così tanto di vaccini che non sa neanche come si chiama il commissario per l’emergenza COVID e così riesce a trasformare il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l’emergenza covid, nel generale ‘Fagiuolo’

Briatore: la gaffe del generale “Fagiuolo” invece di Figliuolo



“Noi come clienti abbiamo negoziato male le consegne e il prezzo dei vaccini. Abbiamo mandato persone che non avevano mai negoziato”, dice Briatore a Cartabianca. “Il generale alpino è la speranza di tutti, ma se non hai i vaccini puoi avere Figliuolo o Fagiuolo… Puoi avere anche Gesù, ma se non hai i vaccini…”, aggiunge. L’imprenditore ha continuato a tuonare contro i vaccini: “Chi ha negoziato i vaccini per l’Europa lo ha fatto malissimo. Dal prezzo alle consegne. Gente che non ha negoziato nulla si è trovata a negoziare sulla salute delle persone. Abbiamo mandato dei professori allo sbaraglio. La conseguenza è stata che i vaccini non sono arrivati.” E sulla protesta a Montecitorio ha detto: A forza di cazzeggiare, rischiamo la guerra civile. La gente non ne può più. È un anno che non si guadagna. Commercianti e bar hanno ricevuto solo l’elemosina e sono alla rovina. In Italia abbiamo gli alberghi vuoti ma se la gente ha la possibilità di andare all’estero ci va. Noi siamo specialisti nel farci male. La scorsa estate si parlò di focolai in Costa Smeralda, ma in quel periodo la Sardegna ha avuto zero morti”. Briatore ha anche fatto una battuta su quando è stato malato di COVID, spiegando che lui il virus lo ha contratto a Montecarlo, quindi era un virus nobile. La spiritosaggine gli è però tornata indietro sui social come un boomerang. In tanti hanno ricordato che al principio l’imprenditore, almeno secondo la Santanché, era affetto da prostatite: