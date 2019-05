Non solo la Digos, ora anche i vigili del fuoco rimuovono striscioni di protesta contro Matteo Salvini. Uno striscione con la scritta “Non sei il benvenuto” affisso sulle finestre di una casa privata è stato fatto rimuovere questa mattina dai vigili del fuoco a Brembate (Bergamo), dove è giunto in visita il ministro dell’ Interno Matteo Salvini, che si è poi intrattenuto con alcuni simpatizzanti in un bar.

Brembate, ora anche i vigili del fuoco rimuovono striscioni per Salvini

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha pubblicato su Twitter le foto della rimozione: i pompieri sono intervenuti con una scala intervenendo dall’esterno dell’edificio, senza entrare nella casa che aveva esposto lo striscione. Come mai?

La scelta si deve probabilmente a ragioni logistiche: dopo i fatti di Salerno in molti si sono chiesti se la Polizia possa entrare in una casa senza mandato della magistratura.

Ora naturalmente i “guai” o ci sono – e vengono contestati – o non ci sono e quindi non c’è motivo di levare lo striscione. Certo, in alcuni casi e per motivi di urgenza (e sicuramente visto che il comizio era una situazione temporanea) la Polizia può intervenire anche senza mandato – spiega su Twitter un avvocato cagliaritano – ma solo in situazioni ben specifiche. Ad esempio se c’è un’imminente situazione di pericolo oppure se c’è il rischio che alcune prove di reato vengano distrutte o nascoste. Quindi, dopo l’imbarazzatissima intervista del capo della polizia Franco Gabrielli probabilmente qualcuno si è reso conto che a forza di violare leggi e regole la polizia avrebbe passato dei guai. E allora ecco i vigili del fuoco.

