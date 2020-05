La Stampa oggi spiega come funzionerà il bonus vacanze introdotto dal governo Conte con il Decreto Rilancio:

L’importo è modulato in base alla numero delle persone che fanno parte del nucleo: 500 euro per le famiglie composte da 3 o più persone, 300 per le famiglie di due persone e 150 per le famiglie di un persona. Il contributo potrà essere utilizzato dal primo luglio al 31 dicembre 2020. La spesa dovrà essere sostenuta in un’unica soluzione e in una singola impresa ricettiva e dovrà essere documentata da fattura elettronica o documento commerciale. Il credito sarà fruibile nell’80 per cento come sconto sul corrispettivo dovuto alla struttura, nel restante 20 per cento come detrazione dall’imposta sul reddito.

Le strutture ricettive potranno poi cedere il credito ai propri fornitori, a privati, agli istituti di credito o intermediari finanziari. Il decreto Rilancio, elenca il ministro, prevede una serie di interventi per aiutare le imprese: crediti di imposta per gli affitti, stop alla prima rata dell’Imu in scadenza il 16 giugno (valore oltre 200 milioni di euro) per alberghi, agriturismi, campeggi, stabilimenti balneari, contributi a favore delle aziende con grandi perdite di fatturato, interventi a fondo perduto per agenzie di viaggio e tour operator, rafforzamento delle indennità per i lavoratori stagionali e degli ammortizzatori sociali, contributi per la sanificazione e l’adeguamento delle strutture alle prescrizioni sanitarie.