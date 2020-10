La situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 10.925 casi e 47 decessi di ieri: articolo in aggiornamento

Coronavirus Italia: il bollettino di oggi e i dati della Protezione Civile per il 18 ottobre

I contagi ripartiti regione per regione: in Veneto si registra l’aumento più alto di casi Covid in questa seconda ondata del virus, con 800 nuovi contagiati in 24 ore. Si contano anche 9 decessi, che portano il dato dei morti a 2.256. Schizza verso l’alto il numero dei ricoveri: sono 467 oggi le persone nei reparti non critici, 44 più di ieri, e 52 i pazienti in terapia intensiva (+2). Sono in calo invece i soggetti in isolamento domiciliare, 13.809 (-442), dei quali 5.0103 positivi. Record di nuovi casi Covid-19 in Alto Adige: sono 171 su 1.979 tamponi esaminati. Il numero complessivo delle persone testate positive al coronavirus sale a 4.819. Leggera crescita dei pazienti affetti da Covid-19 ricoverati in ospedale, per un totale di 74, di cui 7 necessitano di terapia intensiva.