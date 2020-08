Ci sono 384 nuovi positivi e dieci morti mentre i tamponi aumentano a quota 56451. Le terapie intensive sono stabili a quota 41 in tutta Italia mentre aumentano di tre unità i ricoverati con sintomi e arrivano a 764. Sono 161 in più le persone in isolamento domiciliare

I contagi di Coronavirus oggi in Italia secondo i dati della Protezione Civile e il bollettino del Ministero della Salute: ci sono 384 nuovi positivi e dieci morti mentre i tamponi aumentano a quota 56451. Le terapie intensive sono stabili a quota 41 in tutta Italia mentre aumentano di tre unità i ricoverati con sintomi e arrivano a 764. Sono 161 in più le persone in isolamento domiciliare, mentre sono 164 in più gli attualmente positivi a quota 12646. Sono 210 in più oggi i dimessi o guariti mentre l’unica regione a zero casi è la Valle d’Aosta

Il bollettino della Protezione Civile sul Coronavirus oggi in Italia

Per quanto riguarda i numeri delle regioni, oggi nel Lazio 12 nuovi casi di positivi al coronavirus e un decesso. In Lombardia secondo i dati del bollettino oggi impennata di nuovi casi con 138 positivi e 5 decessi. Nessun nuovo decesso in Veneto nelle ultime 24 ore. Il totale delle morti rimane fermo a 2.077. Cresce il numero dei tamponi positivi, passati da 20.253 a 20.294, il totale dei casi positivi sale da 11 a 32 (13 solo a Venezia) e i casi attualmente positivi da 1.065 a 1.067. In Toscana sono 10.530 i casi di positività, 11 in più rispetto a ieri (4 identificati in corso di tracciamento e 7 da attività di screening). Due degli 11 nuovi casi sono stati identificati grazie ai test effettuati negli aeroporti toscani.

I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,01% e raggiungono quota 8.978 (85,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 438.634, 3.893 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 415, +2,5% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi che restano quindi 1.137 da inizio pandemia. Aumento dei contagi oggi in Puglia: su 2630 tamponi, sono state registrate 23 positività, il numero più elevato degli ultimi due mesi. Tre casi sono stati rilevati in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 9 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 1 riguardante un residente fuori regione. Non sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 249.211 test, sono 3973 i pazienti guariti, 152 i casi attualmente positivi, di cui 24 ricoverati negli ospedali. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.678. Impennata di casi di contagi nelle Marche nelle ultime 24 ore: ne sono stati riscontrati sei su un totale di 1.173 tamponi di cui 665 nuove diagnosi e 508 del percorso “guariti”.

Tre dei nuovi casi sono stati rilevati in provincia di Ancona, uno ciascuna nelle province di Pesaro Urbino, Fermo e Ascoli Piceno. Si tratta di un caso di accesso al pronto soccorso e di tre rientri dall’estero. Diciannove nuovi casi accertati in Abruzzo con i test delle ultime ore. E’ il dato più alto registrato dallo scorso 29 maggio, giorno del primo azzeramento dei contagi. Sedici dei diciannove casi riguardano altrettanti migranti ospiti del Cas di Gissi (Chieti), di cui ha dato notizia ieri pomeriggio il governatore Marco Marsilio. Il totale dei pazienti affetti da Covid-19 sale a 3.420. I guariti sono 2.808. Nessun decesso. Su 274 tamponi processati ieri in Basilicata uno solo è risultato positivo al coronavirus: riguarda una persona residente a Matera rientrata dall’estero e ora in isolamento domiciliare. Salgono quindi a tre i residenti in Basilicata positivi e in isolamento domiciliare. Le due persone di nazionalità straniera ricoverate nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Carlo di Potenza non sono invece conteggiate nel bilancio lucano. Sono inoltre cinque le persone straniere contagiate che si trovano in isolamento domiciliare e 31 i migranti in isolamento in strutture di accoglienza.