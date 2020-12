Quanti contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: 13.720 contagi e 528 decessi. Sono stati effettuati 111.217 tamponi. Calano di 72 i pazienti in terapia intensiva che sono in totale 3382 mentre salgono di 133 i ricoveri, 30524 in tutto. Il tasso di positività è del 12,3% (+0,8%)

Bollettino Coronavirus Italia: i dati della Protezione Civile per oggi 7 dicembre

I nuovi casi ripartiti nelle regioni: in Lombardia 1562 casi e 56 decessi; nel Lazio 1.372 casi e 46 decessi; in Umbria nell’ultimo giorno i nuovi positivi sono stati 65, 25.209 totali, e 132 i guariti, 18.751, con altri otto morti, 468. I ricoverati in ospedali sono ora 395, due in più, 56 dei quali (meno quattro) in terapia intensiva. Come ogni lunedì cala notevolmente i numero dei tamponi analizzati, 377, 438.888, con un tasso di positività del 17,2 per cento (lunedì scorso era al 14,1%).

In Alto Adige sono 155 i nuovi casi di Covid-19. Nella giornata di domenica sui 719 tamponi esaminati le positivita’ emerse sono state 115, mentre per quanto concerne i test antigenici su 600 eseguiti 40 hanno dato esito positivo. Su un totale di 152.396 persone sottoposte a tampone molecolare 25.476 sono risultate positive al coronavirus da inizio pandemia. Cinque i nuovi decessi per un totale di 583 dall’inizio della pandemia. Resta stabile la situazione negli ospedali dove i pazienti Covid ricoverati nei normali reparti sono 254 e 33 (uno in piu’ rispetto a ieri) necessitano delle cure della terapia intensiva. I pazienti Covid che sono ricoverati nelle strutture private convenzionate sono 151.

Il Veneto registra 2.550 contagi Covid nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale degli infetti a 167.799 dall’inizio dell’epidemia, e 51 vittime, per un numero complessivo di 4.261 morti (tra ospedali e case di riposo). Sale la pressione sugli ospedali, con 2.775 malati ricoverati in area medica (33), e 340 in terapia intensiva (+6). I soggetti attualmente positivi in Veneto sono 78.301, contro 76.804 di ieri (+1.497). Nelle Marche 145 nuovi contagi. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.400 tamponi: 935 nel percorso nuove diagnosi di cui 524 molecolari e 411 nello screening con percorso ‘Antigenico’ e 465 nel percorso guariti. Dei 145 positivi odierni 19 sono stati rilevati in provincia di Macerata dove i contagi da inizio emergenza salgono a 7.280, 57 ad Ancona (9.332), 54 a Pesaro-Urbino (6.765), quattro a Fermo (3.744), otto ad Ascoli Piceno (4.334) e tre da fuori regione(1.083). In Toscana 593 nuovi casi di Coronavirus, su 7.812 tamponi molecolari, 31 decessi e 1.677 guarigioni. Ai quasi 8 mila test diagnostici oggi si affiancano 397 tamponi molecolari antigenici rapidi. Lieve incremento della pressione sugli ospedali: i ricoverati nelle aree Covid sono in tutto 1.618 (+6 rispetto a ieri), di cui 253 in terapia intensiva (+1). Dall’inizio dell’emergenza sono 108.990 i contagi, 78.008 i guariti e 2.898 i deceduti. In Molise 54 casi e 6 decessi. Sono 22 i nuovi casi positivi registrati in Valle d’Aosta nelle ultime 24 ore. Due, invece, i decessi. In totale i casi positivi attuali sono 944, dei quali 105 ricoverati e 10 in terapia intensiva e 829 in isolamento domiciliare. 63 i nuovi guariti per un totale di 5469 dall’inizio della pandemia. Rispetto a ieri in Abruzzo si registrano 124 nuovi casi (di eta’ compresa tra 2 e 83 anni). I positivi con eta’ inferiore ai 19 anni sono 24, di cui 12 in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Chieti e 7 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 989 (di eta’ compresa tra 70 e 97 anni, 3 in provincia dell’Aquila, 4 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Pescara). 678 pazienti (+11 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 71 (+2 rispetto a ieri – si registrano 5 nuovi ricoveri, 0 dimissioni e 3 decessi) in terapia intensiva, mentre gli altri 15890 (-460 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. In Basilicata salgono a 115 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, su 713 tamponi, anche se solo 104 sono residenti in regione: sono morte altre cinque persone. In un giorno sono guariti 76 pazienti (in totale sono ora 2.406). I lucani attualmente positivi sono 6.194 e di questi 6.054 sono in isolamento domiciliare. In totale, le vittime del coronavirus sono salite a 177. I ricoverati salgono a 140: solo 16 pero’ sono in terapia intensiva (nove a Potenza e sette a Matera). Dall’inizio dell’emergenza sono stati analizzati in Basilicata 162.068 tamponi, 150.793 dei quali sono risultati negativi.