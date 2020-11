Dopo i 28.337 contagiati e 562 morti di ieri l’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento

Coronavirus Italia: il bollettino per oggi 23 novembre

I contagi suddivisi regione per regione: in Veneto 2.540 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale nella regione a quota 73.727. I nuovi decessi sono 37. Il numero dei ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali ha raggiunto in Veneto quota 2.280, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 290. Nelle Marche sono stati individuati nelle ultime 24 ore 161 nuovi casi nel percorso per le nuove diagnosi, il 25,4% dei 633 tamponi processati nell’arco della giornata. Di fronte a un numero molto basso di test, il dato segna un rallentamento della crescita del contagio rispetto al giorno precedente, quando i positivi erano stati 529, il 29,5% dei 1.793 test effettuati. Il totale dei casi positivi individuati in tutta la regione dall’inizio della crisi pandemica sale a 26.755. I nuovi positivi sono stati individuati 12 in provincia di Macerata, 90 in provincia di Ancona, 28 in quella di Pesaro-Urbino, 16 nel Fermano, 14 nel Piceno e 1 da fuori regione. In Alto Adige su 1.468 tamponi sono stati registrati 260 nuovi casi positivi. Sono 5 i decessi. 333 persone sono ricoverate, altre 38 in terapia intensiva. In Basilicata 281 positivi su 1.923 tamponi analizzati i fra sabato scorso e ieri. Nelle ultime 48 ore si sono registrati altri quattro morti (il totale è ora di 114 vittime del coronavirus) e sono 5.196 i lucani “attualmente positivi”. La cifra totale dei guariti è di 1.057. I ricoverati negli ospedali sono 180, 23 dei quali nelle terapie intensive degli ospedali di Potenza (13) e di Matera (dieci). In Toscana sono 1.323 i positivi in più rispetto a ieri (796 identificati in corso di tracciamento e 527 da attività di screening) su un totale complessivo, da inizio epidemia, di 96.028 unità. I nuovi casi sono l’1,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 1.323 casi odierni è di 48 anni circa (il 12% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 36% tra 40 e 59 anni, il 22% tra 60 e 79 anni, il 10% ha 80 anni o più). I guariti crescono del 4% e raggiungono quota 41.345 (43,1% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.468.342, 10.551 in più rispetto a ieri, di cui il 12,5% positivo. Sono invece 4.531 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 29,2% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.182 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 52.419, -0,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 2.128 (45 in più rispetto a ieri), di cui 296 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 48 nuovi decessi: 29 uomini e 19 donne con un’età media di 81,5 anni. Oggi in Puglia, sono stati effettuati 3.869 test e sono stati registrati 980 casi positivi: 404 in provincia di Bari, 66 in provincia di Brindisi, 187 nella provincia Bat, 168 in provincia di Foggia, 16 in provincia di Lecce,139 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 3 casi di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti. Sono stati registrati 40 decessi: 20 in provincia di Bari, 18 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. – Sono 640 i nuovi contagi in Abruzzo, risultati dai 4.491 tamponi eseguiti, e che portano il totale dei contagi sul territorio da inizio emergenza a 24.288. A questi si aggiungono anche i 18 decessi registrati, 5 dei quali risalenti alle scorse settimane ma comunicati solo oggi alle Asl. Decessi che raggiungono quota 804 con quelli di oggi che fanno riferimento a persone di eta’ compresa tra i 54 e i 93 anni: 8 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti e 7 in provincia di Teramo. Teramo, oggi, fa registrare i numeri peggiori con 303 dei 640 contagi totali e che portano la provincia ad un totale di 6.474 casi di Coronavirus da inizio emergenza. Segue L’Aquila, da settimane la provincia piu’ colpita, con 206 casi che portano il totale a 7.994 da inizio emergenza. Questa la distribuzione sul resto del territorio: 81 casi a Chieti (4.638 il totale), 57 a Pescara (6.474), 223 complessivamente quelli fuori regione (-2) e 169 (-5) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Si conferma complessivamente stabile la situazione sul fronte ricoveri con 71 pazienti in terapia intensiva (-1) e 627 ricoveri in ospedale (+8). In isolamento domiciliare, con i 211 pazienti di oggi, si trovano complessivamente 15.606 persone. Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 377 nuovi contagi (il 12,93 per cento dei 2.916 tamponi eseguiti) e 27 decessi da Covid-19. Delle nuove positività odierne 70 afferiscono a test pregressi eseguiti in laboratori privati dal 9 all’11 novembre. Scendono a 55 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre salgono a 565 i ricoverati in altri reparti. In Umbria sono 105 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore su un totale di 448 tamponi analizzati con un tasso di positività che risale al 23,43%, contro l’8,6 di ieri. Sono molti i guariti, 1.195 in un solo giorno (11.054 in tutto) e quattro i decessi, 337 in totale dall’inizio della pandemia. Le persone ricoverate sono attualmente 451 (sette in più di ieri), dei quali 78 in terapia intensiva (tre in più)