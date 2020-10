Dopo i 19.644 casi e 152 decessi di ieri l’aggiornamento sulla situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile

Il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi 25 ottobre con i dati della Protezione Civile

La suddivisione dei contagi nelle regioni: rallenta dopo giorni l’incremento giornaliero dei nuovi positivi in Umbria, oggi 463 contro i 525 di ieri, 7,295 totali. Questo a fronte di 3.397 tamponi analizzati (ieri 3.913). Lo si legge sul sito della Regione. Continuano però a crescere i ricoverati in ospedale, da 228 a 244, 29 dei quali (ieri erano 25) in terapia intensiva. Registrati altri tre morti, ora 105, e 86 guariti, 2.790. Con gli attualmente positivi che passano da 4.026 a 4.400