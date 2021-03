Dopo i continui attacchi di Belpietro al ministro della Salute Speranza, smontati punto per punto, Bersani zittisce il giornalista: “Lei non è in grado di informarmi, sono io che informo lei”

Pierluigi Bersani smonta l’attacco di Maurizio Belpietro al ministro Speranza. Lo scontro politico e il giornalista, ospiti di Cartabianca

Bersani contro Belpietro a Cartabianca: “Lei non mi informa”

Tutto è partito quando Belpietro ha polemizzato sul fatto che agli italiani sia stato vietato di spostarsi tra le regioni nel periodo di Pasqua mentre è consentito viaggiare all’estero. Il direttore de La Verità ha accusato Speranza di pressapochismo per aver poi firmato l’ordinanza che impone la quarantena di 5 giorni a chi torna da un altro paese UE. Bersani allora ha ricordato che c’è una reciprocità speculare in tutta l’Europa che permette a un cittadino tedesco ad esempio di andare a Portofino ma di non potersi spostare a suo piacimento in Germania, così come accade anche ai francesi.

Bersani poi ha difeso Speranza con una frase tanto semplice quanto efficace che inquadra perfettamente come i populisti trattano il tema del COVID: “Se la prendono con Speranza? Rompiamo il termometro così non abbiamo più la febbre. È una persona seria e competente”. Ha poi continuato: “In piena pandemia, con 529 morti anche oggi suggerirei di trattenersi perché non abbiamo bisogno di smontare quello che sta funzionando meglio di altri paesi”. Belpietro ha continuato ad attaccare Speranza per il lockdown, per il libro sulla pandemia. E a un certo punto ha detto: “La informo…”, continuando a snocciolare invettive contro il ministro della Salute. E Bersani noi ci vede più: “Non mi informi, non è in grado di informarmi, sono io che informo lei”. E, ad esempio sui tedeschi che possono viaggiare, ha ragione: è di qualche giorno fa la notizia che gli albergatori in Baviera si sono lamentati perchè i loro concittadini stanno invadendo Maiorca per Pasqua ma non possono fare le vacanze nelle località della Germania.

Bersani al megafono e pennivendolo dell'Élite di destra

"Non m'informi xché lei non é in grado di informarmi"#sdeeeng botta sui denti!!👏👏👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/fwPbXrN6ly — Tox Ale (@ToxMagato) March 31, 2021

Dopo aver ricordato che a suo avviso il governo Draghi non rappresenta il paradiso ma il purgatorio, si è rammaricato per il fatto che neanche in un momento così drammatico come quello che l’Italia sta attraversando da quando è iniziata la pandemia il paese non non resti unito: “Ne verremo fuori, ma non ci sono né derelitti incapaci né mago Merlino. C’è gente mediamente seria a governare il Paese. Io non rimpiango Conte, ma il fatto che non siamo un Paese unito. Chi in Europa ha cambiato governo in questa fase? Solo noi!”. Infine è tornato alle dinamiche che hanno portato alla caduta del governo guidato da Giuseppe Conte: “Mezza Italia ha sparato tutti i giorni addosso al governo Conte. Il populismo delle élite. Non ho sopportato questo bombardamento. Renzi è stato l’esecutore materiale”.

La discussione integrale tra Bersani e Belpietro la potete guardare qui a partire dal minuto 1.04.00 circa.