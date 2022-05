Barbara D’Urso in un’intervista a La Stampa non chiude completamente all’eventualità di una discesa in campo politico. Quanto c’è di scherzoso e quando di serio?

In un’intervista rilasciata a La Stampa e firmata da Andrea Malaguti Barbara D’Urso in occasione del suo 65esimo compleanno parla della sua vita, della sua carriera e del suo futuro che prima o poi, e non si sa quanto ci sia di serio e quanto di faceto, potrebbe avere a che fare con la politica.

Barbara D’Urso vuole entrare in politica (prima o poi)

La conduttrice di Pomeriggio 5 intanto smentisce in modo perentorio la cancellazione del suo contratto in scadenza con Mediaset a settembre, come aveva annunciato Dagospia qualche giorno fa. Secondo D’Urso si tratta di voci non vere, dettate da chi vuole fare più click o invece è “ossessionato da lei” tanto da inventare storie assurde al pari di quella che potrebbe essere – il paragone è suo – il fidanzamento con un panda. La chiacchierata con Malaguti spazia dall’infanzia, con il ricordo della mamma morta precocemente, agli inizi della carriera tra il corteggiamento di Berlusconi e la casa discografica in comune con Vasco Rossi. Poi il giornalista passa a domande che riguardano più strettamente l’attualità. E Barbara D’urso non si sottrae a quella finale, lasciando uno spiraglio alla discesa in campo in politica:

All’atomica ci pensa?

«Non penso neanche a quella ». Lo ha visto Lavrov su Rete 4?

«No». Non ne vuole parlare.

«Non l’ho visto». Draghi le piace?

«Mi piace». Conte o Salvini?

«Niente trappole, grazie». Gruber o Berlinguer?

«Berlinguer. La guardo e mi piace. E poi ha un cognome che per me significa molto». Vota ancora a sinistra?

«Dipende». Prima o poi ci entra in politica?

«Prima o poi lo faccio».

Quanto c’è di scherzoso e quando di serio? Lo scopriremo solo vivendo. Non è comunque la prima volta che la conduttrice rilascia dichiarazioni simili.