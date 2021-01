Ashli Babbit: chi è la donna uccisa nell’assalto a Capitol Hill

Ashli Babbit è la donna uccisa dopo essere stata colpita da un colpo d’arma da fuoco durante l’assalto dei sostenitori di Trump a Capitol Hill. Babbit non è l’unica vittima registrata durante le proteste. In tutto sono 4 le persone decedute e 13 i feriti. Ashli era una sostenitrice di Trump e viveva a San Diego

Ashli Babbit viveva a San Diego e aveva prestato servizio per 14 anni presso l’areonautica militare ed era titolare di un’attività nella città californiana. La veterana, come ha raccontato il marito a Fox News, era una convinta sostenitrice di Trump. La suocera ha spiegato che la veterana dell’aeronautica era andata a Washington senza il marito. “Non so perché ha deciso di farlo”

Le indagini sulla morte di Babbit sono ancora in corso.Il capo della polizia di Washington, spiegando appunto che è stata aperta un’inchiesta, ha precisato che sono stati colpi di arma da fuoco sparati dalla polizia a uccidere Ashli Babbit durante le proteste in Campidoglio.

DC police says a woman identified as Ashli Babbit was shot and killed inside the Capitol by an officer while attempting to “gain access to the House room” where lawmakers were still in session. pic.twitter.com/ZAU8VJ0MzR

La donna è stata colpita da un agente in uniforme della polizia del Campidoglio con la sua arma di servizio. Ashli sta diventando la martire dei trumpisti che sui social le stanno rendendo omaggio:

Ashli Babbit, you truly defended the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic. What happened to you today was senseless! Rest In Peace beautiful patriot! pic.twitter.com/DKwE5J8qup

Babbit aveva spiegato sui suoi social, in puro stile “sostenitore di Trump” che sarebbe andata a Washington e anche perché:

A brief look at #AshliBabbit‘s feed shows someone with few independent thoughts of her own.

These are two of them.

Tragic. pic.twitter.com/5rGDlKjS2e

— T Dub Ontario (@TDub38212236) January 7, 2021