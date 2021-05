Arriva il coprifuoco a mezzanotte?

“Sposteremo il coprifuoco quando i numeri e le evidenze epidemiologiche ce lo consentiranno”, ha spiegato ieri sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Le ipotesi in campo sono quelle di spostarlo alle 23 o a mezzanotte dal 17 maggio

La prossima settimana, tra mercoledì e venerdì, Mario Draghi riunirà la cabina di regia politica. I temi saranno quelli delle riaperture, a partire dal coprifuoco. L’ipotesi spiegata dal Corriere è che possa slittare alle 23 dal 17 maggio:

L’ipotesi più probabile è che il «tutti a casa» scatti alle 23. Il giorno tanto atteso potrebbe essere il 17 maggio, a tre settimane dall’entrata in vigore del decreto 26 aprile. «Verificheremo l’andamento dei contagi dopo 21 giorni dalle riaperture e si vedrà l’impatto che hanno avuto», spiega il ministro della Cultura Dario Franceschini. Il responsabile della Salute Roberto Speranza non indica date ma conferma che la tendenza è buona: «Per ora la curva continua a scendere, speriamo che i numeri reggano». Ma Forza Italia incalza e, con Roberto Occhiuto, dice «basta coprifuoco alle 22» per far lavorare le attività economiche.