Perché la presa in ostaggio dei 629 della Aquarius è un atto illegale

Carlo Bonini su Repubblica di oggi spiega perché la presa in ostaggio dei 629 della Aquarius effettuata ieri dal governo Lega-M5S è stata un atto illegale in aperta violazione della “Convenzione Internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo” siglata ad Amburgo il 27 aprile del 1979 e ratificata dal nostro Paese con la legge 147 del 1989.

Quella Convenzione fissa l’obbligo di soccorso in mare a chi sia in pericolo di vita e quello del suo trasferimento in un luogo sicuro. Per quanto riguarda il nostro Paese, questo significa che il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo della Guardia Costiera di Roma (Imrcc), ricevuta la segnalazione di un’emergenza al di fuori della propria area di responsabilità Sar (Search and rescue), in acque internazionali, assume il coordinamento del soccorso.

Avvisa l’autorità Sar competente e, se questa non è disponibile, coordina le operazioni fino al loro termine (se necessario con mercantili e navi delle Ong), individuando il luogo sicuro di sbarco. Ebbene, sabato scorso, per disposizione dell’Imrcc di Roma, sulla motonave della Ong “Sos Méditerranée”, sono stati trasferiti 119 migranti recuperati dalla motonave “Jolly Vanadio”; 70 tratti in salvo dalla motovedetta Cp 319 della Guardia costiera italiana; 87 recuperati dalla motonave “Vos Thalassa”, trasbordati prima sulle nostre motovedette Cp 267 e 319, e da queste su Aquarius; 129 recuperati dalla motonave “Everest”, portati prima sulla motovedetta Cp 319 e da questa alla Aquarius. Complessivamente, 405 esseri umani che si sono aggiunti ai 224 soccorsi direttamente da Aquarius.