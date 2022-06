Antonello Venditti torna al “Giulio Cesare” e canta “Notte prima degli esami” ai maturandi | VIDEO

È tornato lì, in quella scuola che ha significato tanto per lui e per la sua crescita. Antonello Venditti ha incontrato, in occasione dell’ultimo giorno di scuola, gli studenti del liceo Classico Giulio Cesare di Roma e ha cantato, dal vivo, quell’iconica canzone dedicata a tutti i maturandi che nelle prossime settimane saranno impegnati nelle prove finali del quinquennio: “Notte prima degli esami”.

Antonello Venditti canta “Notte prima degli esami” al Giulio Cesare

“Eccoli, annamo! È la prima volta che partecipo all’ultimo giorno di scuola al ‘Giulio’, è una sorpresa più per me che per voi, è una ficata! Vi auguro ogni bene e ricordate che gli anni non si comprano!”, ha detto Antonello Venditti entrando nel cortile, sotto la statua di Giulio Cesare. Poi l’ingresso nell’aula magna del liceo romano (a cui ha anche dedicato una canzone), il confronto con i giovani studenti maturandi e l’esibizione, con tanto di pianoforte, intonando note e parole di quella canzone che ha unito e unisce le generazioni.

Le note di “Notte prima degli esami” sono state immortalate dai giovani studenti presenti nell’Aula magna dell’istituto che hanno condiviso questa esperienza (per molti l’ultima all’interno delle mura del Liceo Giulio Cesare di Roma, in attesa della maturità), accompagnando con la loro voce quella di Antonello Venditti. Fasti rinverditi a distanza di decine di anni. Quegli anni Sessanta in cui una delle icone del cantautorato romano sedeva proprio tra quei banchi di quel Liceo classico del quartiere Trieste famoso anche oltre i confini del Grande Raccordo Anulare. Anche grazie a quel suo omaggio e a quella sua canzone che iniziava così: “Eravamo trentaquattro quelli della terza E. Tutti belli ed eleganti tranne me. Era l’anno dei mondiali quelli del sessantasei. La regina d’Inghilterra era Pelé”.

