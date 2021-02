La conferenza di Antonella Bundu sul partigiano Sinigaglia interrotta da hacker fascisti e nazisti

Tanto per inquadrare la situazione: lei si chiama Antonella Bundu, ed è consigliera comunale di Firenze dal 2019, con la lista Sinistra progetto comune. Ma prima di tutto è un’attivista dei diritti sociali: ha collaborato con Oxfam, ha manifestato contro il razzismo e a favore di Mimmo Lucano.

Insomma, la storia è questa, ed è di ieri: viene invitata dal British Institute a tenere una conferenza sul partigiano nero, comunista ed ebreo Alessandro Sinigaglia, uno tra quelli che hanno tirato sù i Gruppi di Azione Patriottica, morendo nel 1944, ucciso per mano della Banda Carità, Reparto dei Servizi Speciali di Firenze durante la Repubblica Sociale italiana.

E fin qui tutto ok, ma poi quando ha iniziato a parlare, -dice a Nextquotidiano:

Abbiamo iniziato a sentire delle voci metalliche, non so ben dire quante fossero. Ma sono abbastanza certa che fossero almeno due. Bestemmiavano e dicevano volgarità varie. Ma non solo: insieme a queste voci son comparsi sugli schermi dei falli, che disegnavano in diretta sullo slider, come fanno i bambini con Paint per intenderci. Fino a che poi sulla chat son comparsi anche dei commenti, e in questi commenti c’erano messaggi fascisti e nazisti (tra cui spiegazioni di chi fossero Mussolini e Hitler). E poi alcune espressioni di odio contro le persone di colore.