La fake news sull’allerta rossa meteo in Liguria

La Regione Liguria ha pubblicato su Twitter un post dove avverte che «sta girando in rete e nei gruppi WhatsApp un’immagine che riporta una notizia falsa relativa ad un’allerta rossa questa sera, mercoledì 23 ottobre». In queste ore la Liguria è colpita da un’ondata di maltempo che ha già causato nubifragi, allagamenti e frane. In questo contesto c’è evidentemente qualcuno che ha deciso di rendere ancora più difficile l’attività delle istituzioni e della Protezione Civile.

Le informazioni sull’allerta meteo sono quelle del sito dell’ARPAL

La Regione ha già stabilito la chiusura di alcune scuole ma per oggi – 23 ottobre – non è previsto né è stato emanato l’allerta rosso in nessuno dei bacini. Per scoprirlo è sufficiente consultare il sito dell’ARPAL dove viene pubblicato il bollettino meteo aggiornato e lo stato di allerta reale.

Per la sera di oggi lo stato di allerta idrogeologica e idraulica a causa di piogge diffuse e temporali e arancione su tutto il territorio regionale. Qualcuno ha evidentemente preso l’immagine di qualche giorno fa, quando è stata emanata un’allerta rossa per costruire la fake news di una situazione analoga in due bacini dalla sera di oggi al pomeriggio di domani 24 ottobre.

La fake news è facilmente riconoscibile perché si vede chiaramente come l’autore abbia modificato malamente il post della pagina Facebook della Regione. Oltre a creare inutile allarmismo la diffusione di certe notizie rischia di rendere ancora più difficile il lavoro degli uomini della Protezione Civile.

