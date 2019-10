Il peggiorare delle condizioni meteo ha portato la protezione civile regionale della Liguria a trasformare da arancione a rossa l’allerta meteo sulle zone centrali della regione, ossia le province di Savona e Genova. L’allerta rossa scatta da questa sera alle 20 fino alle 15 di domani. Nel Savonese e nel Genovesato “le scuole resteranno chiuse”, ha detto l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone.

Le scuole chiuse in Liguria per l’allerta Meteo

Nell’Imperiese, il ponente della regione, dove ora vige l’allerta gialla, da stasera alle 20 alle 15 di domani sarà allerta arancione, che diventerà gialla da quell’ora fino alla mezzanotte. Nello Spezzino l’allerta, ora gialla, diventerà arancione fino alle 18 di domani poi gialla fino alle 24. Le precipitazioni più significate, dalle 22 di ieri sera alle 10 di stamani sono state registrate nel Savonese, in particolare sull’Albenganese e sulla Val Bormida con 147 millimetri di pioggia caduti a monte Settepani, nel Comune di Osiglia e 138 a Colle del Melogno , nel Comune di Maiolo. In tutte le altre zone della regione le piogge sono state assenti o non significative, secondo le stime di Arpal. I corsi d’acqua tra Savona e Genova sono in leggera discesa: il torrente Leira, a Voltri, nel ponente di Genova dove la perturbazione di inizio settimana aveva provocati allagamenti e smottamenti, è segnalato in discesa di 14 centimetri. Il mare e molto mosso e il vento di scirocco ha raggiunto gli 80 km orari a monte Pennello, nel ponente di Genova. Le previsioni meteo annunciano un peggioramento dal tardo pomeriggio.

“L’attenzione in Liguria per l’allerta rossa e arancione diramata da stasera alle 20 alle 15 di domani deve essere massima, stasera alle 18 rifaremo i modelli previsionali e ancora domani, questa è una perturbazione ‘lunga’, quindi l’attenzione deve essere assoluta”, ha detto l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone raccomandando la massima attenzione alla cittadinanza in vista del peggioramento meteo previsto da stasera su tutto il territorio ligure. “La perturbazione che si attende nelle prossime ore è molto importante, molto lunga, molto lenta, piove su aree dove è già piovuto e i terreni sono intrisi d’acqua, quindi l’attenzione deve essere massima”.

