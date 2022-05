L’affaire Vacchi si allarga: altri due dipendenti chiedono un risarcimento

I due accusano l’imprenditore di averli pagati in nero per ben 10 anni

Il giro di accuse nei confronti di Gianluca Vacchi si sta allargando a macchia d’olio. Alla richiesta di risarcimento avanzata dalla ex colf che ha lavorato per l’imprenditore, nelle ultime ore se ne è aggiunta un’altra che potrebbe provocare un effetto “cascata” ancor più imponente. Si parla, infatti, di pagamenti in nero, straordinari non retribuiti e (ovviamente, come conseguenza di tutto ciò) mancati versamenti a fini previdenziali. L’accusa arriva da una coppia che per moltissimo tempo – 10 anni – ha lavorato per Vacchi per gestire lo staff e le organizzazioni dei diversi appartamenti di sua proprietà.

Gianluca Vacchi denunciato anche da altri due dipendenti

La notizia è stata riportata dal quotidiano La Repubblica. I due, una coppia sarda – sia nel lavoro che nella vita -, ha parlato delle condizioni di lavoro durante la loro permanenza alle dipendenze di Gianluca Vacchi. I due collaboratori, infatti, hanno lavorato per l’imprenditore rispettivamente per 22 e 17 anni (con i mancati pagamenti che sarebbero durati, rispettivamente, 14 e 10 anni). Un lunghissimo periodo durante il quale, oltre ai pagamenti in nero, non sarebbero stati rispettati gli accordi. Si parla, come fatto anche dalla prima colf che ha avviato il giro di accuse nei suoi confronti, di ferie e riposi non goduti e turni massacranti (anche fino a 15 ore).

E per questi motivi, oggi la coppia di ex collaboratori ha chiesto a Gianluca Vacchi un risarcimento per circa 700mila euro. L’imprenditore, però, nel bel mezzo di questo turbinio mediatico che lo vede al centro dell’attenzione ormai da giorni, è già passato al contrattacco. Perché la denuncia dei due risale al mese di marzo e la risposta dell’imprenditore è stata una contro-accusa: avrebbero rubato, nel corso degli anni, oltre un milione di euro. Una vicenda che, presumibilmente, proseguirà anche nelle prossime settimane. Il tutto mentre lo staff che ancora lavora con Vacchi continua a raccontare l’imprenditore come una persona a modo che, dopo aver alzato la voce chiede scusa.