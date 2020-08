Dopo i 269 casi di ieri il bollettino della Regione sull’andamento dei contagi di Coronavirus oggi in Lombardia: 286 casi e nessun decesso. Sono stati effettuati 17.964 tamponi.

Il bollettino sul Coronavirus in Lombardia oggi 27 agosto

Intanto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la presentazione del Gp di Formula 1 in programma nel fine settimana del 6 settembre a Monza, a porte chiuse ha annunciato di voler riaprire al pubblico gli stadi: “Porremo le basi per consentire a breve di riaprire le strutture sportive e fare in modo che tutti gli appassionati possano ricominciare a frequentate gli stadi”. Lo ha spiegato . Poi Fontana, a chi gli domandava se si sta lavorando a una ordinanza regionale sulla parziale apertura al pubblico degli impianti sportivi, ha risposto: “Stiamo valutando l’opportunità, la possibilità. Stiamo parlando con il Cts. Penso si possa andare in quella direzione ma stiamo facendo ancora le ultime valutazioni”.

Leggi anche: Coronavirus: la Fondazione Gimbe e la crescita del rapporto tra casi testati e positivi