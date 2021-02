Dopo il picco di ieri con 19.886 casi e 308 decessi l’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia con il bollettino del 24 febbraio del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento

26 febbraio: il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia

I dati dei contagi suddivisi regione per regione: nelle Marche i nuovi positivi sono 686 (84 in provincia di Macerata, 323 in provincia di Ancona, 144 in provincia di Pesaro-Urbino, 37 in provincia di Fermo, 66 in provincia di Ascoli Piceno e 32 fuori regione). In Veneto si registrano 1.174 nuovi positivi, su 38483 tamponi con un’incidenza del 3,03%. “Oggi abbiamo 23.439 positivi ed è il primo giorno che il dato aumenta”, ha spiegato. Calano invece i ricoverati nelle aree non critiche a 1197, -20, mentre rimangono stabili a 134 i ricoverati in terapia intensiva, 23 i decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 9814 da inizio epidemia. In Basilicata sono 90 i nuovi casi positivi, su un totale di 1.085 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi sono Matera (20) e Montescaglioso (12). Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi scendono a 3.645 (-2), di cui 3.558 in isolamento domiciliare, mentre sono 10.986 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 358 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 87 (-3): al San Carlo di Potenza 27 nel reparto di Malattie infettive, 20 in Pneumologia, 11 in Medicina d’urgenza e 3 in Terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 12 nel reparto di Malattie infettive, 10 in Pneumologia e 4 in Terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 236.671 tamponi molecolari, di cui 218.918 sono risultati negativi, e sono state testate 144.651 persone. In Toscana 1.254 i positivi in più rispetto a ieri (1.219 confermati con tampone molecolare e 35 da test rapido antigenico). I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 132.523 (86% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 14.130 tamponi molecolari e 8.898 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,4% è risultato positivo. Sono invece 11.800 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 16.883, +4,7% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.007 (5 in meno rispetto a ieri, meno 0,5%), 163 in terapia intensiva (4 in più rispetto a ieri, più 2,5%). Oggi si registrano 22 nuovi decessi: 15 uomini e 7 donne con un’età media di 75,8 anni. In Molise, che potrebbe diventare zona rossa, 130 contagi nelle ultime 24 ore e 3 decessi.