ci sono 282 nuovi casi, nove morti e 197 guariti. 57 casi in Emilia Romagna, 51 in Lombardia. Abruzzo e Puglia tra le regioni a zero casi

I dati del bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile sull’andamento dell’epidemia di coronavirus oggi in Italia: ci sono 282 nuovi casi, nove morti e 197 guariti.

Il bollettino del Coronavirus in Italia oggi

51 sono i casi registrati di Coronavirus in Lombardia oggi con un decesso. Nessun decesso, 13 nuovi contagi (di cui 9 asintomatici), +26 guariti, dice invece l’Unità di crisi della Regione Piemonte. 57 sono invece i casi in Emilia Romagna con due decessi: 41 sono asintomatici. Per quanto riguarda le altre regioni, trentasei dei 269 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono positivi e appartengono nella maggior parte dei casi a bengalesi trasferiti in Basilicata dalla Sicilia, dopo il loro sbarco. I dati – già diffusi ieri pomeriggio – sono stati confermati nel bollettino quotidiano della task force regionale. Dei 36 positivi, 33 sono appunto migranti (tutti in isolamento in tre strutture di accoglienza), uno è un cittadino di Moliterno (Potenza), e due sono persone di nazionalità estera, in isolamento domiciliare in Basilicata. Due persone sono tuttora ricoverate nel reparto di malattie infettive dell’ospedale “San Carlo” di Potenza. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Basilicata sono morte per il coronavirus 28 persone mentre i guariti sono stati 372. Sono stati analizzato 44.793 tamponi, 44.330 dei quali sono risultati negativi.

Crescono i casi di Coronavirus in Veneto, con 36 nuovi positivi in 24 ore, rilevati dal Bollettino regionale, che portano il totale dall’inizio della pandemia a 19.707. Continua l’aumento di isolamenti fiduciari, che superano quota 2.000 arrivando a 2.180, +308 rispetto al dato di 36 ore fa. Di questi però solo un caso in più risulta positivo, il che porta il totale di isolati con sintomatologia da Covid-19 a 25. Gli attuali positivi sono 643, +19 rispetto a ieri, mentre si registrano 4 nuovi decessi, 2.057 dall’inizio del contagio. In Toscana sei nuovi casi di Coronavirus, nessun decesso e nessuna guarigione. Niente casi in Abruzzo, provincia di Bolzano, Valle d’Aosta e Puglia. Ci sono invece sedici casi di positivi e due decessi nel bollettino sul Coronavirus della Regione Lazio: di questi, 7 sono di importazione: un caso di nazionalità del Bangladesh, quattro dal Pakistan, uno dalla Romania e uno dall’India. C’è anche un caso nella Asl di Latina di una donna di Formia, avviata l’indagine epidemiologica. Sempre a Latina è sotto osservazione la Comunità Sikh ed è stata avviata l’indagine epidemiologica. Nelle ultime 24 ore è stato infine accertato un solo nuovo caso di Covid-19 nelle Marche, in provincia di Ancona, su 1.135 tamponi processati, 671 nel percorso nuove diagnosi e 464 in quello dei guariti.