In attesa del DPCM con le nuove restizioni l’aggiornamento sull’epidemia di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 5456 casi e 26 decessi di ieri: articolo in aggiornamento

Bollettino Coronavirus Italia oggi 12 ottobre: i dati della Protezione Civile

La suddivisione dei contagi regione per regione: in Molise 7 nuovi positivi su 430 tamponi effettuati. Si registrano zero decessi. I ricoverati sono invariati rispetto a ieri. In Basilicata 30 nuovi positivi al covid in Basilicata su 1.096 tamponi processati. I casi riguardano 6 persone residenti in Puglia dove si trovano in isolamento; 4 persone residenti a Matera; 2 persone residenti a Venosa; una persona residente a Ferrandina, una a Calvello (da riferirsi alla casa di riposo di Marsicovetere) e una a Sarconi. Ancora, 2 persone residenti a Potenza di cui una in isolamento in Puglia; una ad Aliano; 2 a Tricarico; una persona a Pomarico; 4 a Brienza; 4 persone residenti rispettivamente ad Avigliano, Satriano, Marsiconuovo e San Chirico Raparo ma in isolamento a Brienza; una persona residente a Tramutola. Sono 36 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane: a Potenza 18 persone, tra cui un guarito in attesa di dimissioni, sono ricoverate nel reparto di malattie infettive, 12 nel reparto di pneumologia e una nel reparto di medicina d’urgenza dell’ospedale San Carlo; a Matera 5 persone, tra cui una guarita in attesa di dimissioni, si trovano nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Madonna delle Grazie. Nelle Marche, rispetto a ieri, si conta un terzo di nuovi casi positivi, ma con un terzo dei tamponi processati. I positivi sono 37 di cui 21 nella provincia di Ancona dove i contagi salgono a 2.205, 5 a Macerata (1.436), 7 a Fermo (680), 2 ad Ascoli Piceno (794) e 2 a Pesaro Urbino (3.191). Ieri i positivi erano stati 108 con 1.438 campioni. In Alto Adige sono stati registrati 45 nuovi casi positivi. Non si registra nessun decesso. I pazienti in terapia intensiva sono due, mentre quelli nei normali reparti ospedalieri sono saliti da 38 a 42 nelle ultime 24 ore. In Veneto 328 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore. Un decesso registrato nella notte. In Lombardia 696 casi e tre decessi. In Puglia 136 casi positivi: 114 in provincia di Bari, 24 nella provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto, (17 casi residenti fuori regione sono stati riclassificati e riattribuiti). Sono stati registrati 6 decessi: 2 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto. (ANSA). BU 12-OTT-20 15:36 NNNN