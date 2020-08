Il bollettino del ministero della Salute e i dati della Protezione Civile sull’andamento dei contagi di coronavirus oggi in Italia: ieri i nuovi positivi erano 402, oggi sono 481 mentre i morti sono dieci. Sono 236 i guariti. A zero casi ci sono la Provincia Autonoma di Trento, la Valle d’Aosta, il Molise e la Basilicata. Ci sono 53 pazienti in terapia intensiva (4 in più di ieri) mentre i ricoverati con sintomi sono 779 (ieri erano 801).

Il bollettino sul Coronavirus oggi 12 agosto in Italia della Protezione Civile

Come sono ripartiti i nuovi casi nelle Regioni: in Lombardia oggi un netto rialzo nei contagi: il totale nella regione è di 102 nuovi positivi, con le province di Milano e Mantova che hanno rispettivamente 29 e 19 casi. Nel Lazio ci sono 37 nuovi casi e un decesso. In Abruzzo nessun nuovo decesso ma rispetto a ieri si registrano 9 nuovi casi; 23 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; un paziente si trova in terapia intensiva e 197 sono in isolamento domiciliare. In Veneto i positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 60. Non c’è nessun decesso e salgono le persone in isolamento domiciliare che aumentano di quasi 500 unità passando da 5352 a 5799. Anche nelle Marche oggi balzo di contagi da coronavirus: sono 16 i casi rilevati su 1.029 tamponi eseguiti.

Cinque i casi in provincia di Ancona, sette in provincia di Ascoli Piceno, tre in provincia di Pesaro Urbino e un residente con domicilio fuori regione. In Toscana oggi 33 nuovi casi in più: sono 10.707 in totale. L’età media dei casi odierni è di 34 anni circa. Non si registrano nuovi decessi che restano 1.137 dall’inizio dell’epidemia. Tornano nuovamente a crescere rispetto a ieri i nuovi casi di positività in Puglia. Sono 33 dei quali 16 in provincia di Bari, 5 in provincia di Bat, 4 in provincia di Brindisi, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto. Ieri i nuovi casi erano 20 in più. Non si registrano decessi come accade da qualche giorno. In Umbria sono sei i nuovi casi rilevati: cinque a Terni e uno a Perugia. Nessun nuovo decesso.