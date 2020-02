L’auto contro la folla al corteo di Carnevale a Volkmarsen in Assia

Un’automobile è finita sulla folla ad un corteo di Carnevale a Volkmarsen nell’Assia tedesca e ha provocato almeno 15 feriti. Lo riporta la Dpa. L’autista del veicolo piombato sulla folla a Volkmarsen, in Germania, è stato arrestato: lo riferisce la polizia, presente con molti mezzi sul posto. Le autorità finora non hanno fornito ulteriori precisazioni sul numero dei feriti e sulla dinamica dell’incidente. Dopo la strage di Hanau, che si trova sempre in Assia, il ministero dell’Interno aveva aumentato i dispositivi di sicurezza in tutto il Paese.

L’auto contro la folla al corte di Carnevale a Volkmarsen in Assia

La polizia ritiene che l’autista abbia agito “intenzionalmente” travolgendo un gruppo di persone al corteo di Carnevale di Volksmarsen, nell’Assia tedesca. Secondo la Bild, che cita fonti della stessa polizia, si tratta quindi di un attentato.Ci sarebbero anche dei bambini fra i feriti del corteo di Carnevale di Volkmarsen, nell’Assia tedesca, dove un’auto ha investito un gruppo di persone. Lo riporta la Frankfurter Rundschau. I feriti, stando ai media tedeschi, sarebbero 15.

Possible car ramming attack in the German town of #Volkmarsen. A car plows into a multitude injuring at least 15 people, including children celebrating a carnival parade. Police said they’ve taken the driver of the car into custody. pic.twitter.com/1sH9TUzp2B — Alfonso Poza (@alfonso_poza) February 24, 2020

Secondo quanto riferisce il giornale locale “Waldekische Landeszeitung”, il veicolo – una Mercedes Kombi – aveva abbattuto un transennamento e sarebbe finito in mezzo alla folla accorsa per assistere al corteo di carnevale nei pressi di un supermercato. Tra i feriti vi sono adulti e bambini, scrive ancora i giornali. Sul posto sono accorse numerose ambulanze, i vigili del fuoco, la polizia.

A quanto riferisce l’emittente Hessischer Rundfunk, alcuni testimoni affermano che l’automobile piombata a Volkmarsen, in Assia, sulla folla di un corteo di carnevale avrebbe dato gas partendo da circa 30 metri di distanza. Da parte loro gli inquirenti finora non sono stati in grado di dire se l’autista abbia preso intenzionalmente di mira la folla che assisteva al corteo oppure se si tratti di un incidente. Volksmarsen è un piccolo comune tedesco, che non arriva a 7000 abitanti. Tutte le parate di carnevale organizzate nell’Assia vengono cancellate. Lo ha comunicato la polizia del Land tedesco parlando di una “misura precauzionale”.

EDIT ORE 16,55: Si aggrava il bilancio dei feriti in Germania: sono oltre 30 le persone colpite dall’auto piombata sulla folla al corteo di Carnevale a Volkmarsen, il piccolo centro a 30 km da Kassel, a quanto riferisce Bild online. Un terzo di loro sarebbe in gravi condizioni.

Foto copertina da Twitter