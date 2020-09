Pamela: il video della dodicenne buttata a terra dalla polizia a Hong Kong

Pamela è il nome che è stato dato sui social a una bambina di 12 anni, protagonista di un video diventato virale. La ragazzina sta camminando per strada a Hong Kong, nella zona di Mong Kok, quando due agenti di polizia la invitano a fermarsi. Pamela corre e uno dei due la colpisce con un manganello mentre l’altro la butta a terra.

Watch how the Hong Kong police treated this frightened girl who was only walking on a shopping street.#FreeHongKong#StandWithHongKong pic.twitter.com/8rwoRoYRqd — Nathan Law 羅冠聰 😷 (@nathanlawkc) September 6, 2020

La bambina stava facendo compere per la scuola con il fratello ventenne. «Stavo semplicemente camminando quando la polizia all’improvviso è corsa verso di me e mio fratello». Perché non si è fermata? «Avevo paura. Ci hanno detto di stare fermi, ma sono stata presa dal panico al punto che non sono riuscita a trattenermi e sono scappata». La mamma della ragazza, racconta il Corriere, ha poi spiegato che i suoi due figli sono stati «multati» per assembramento illecito in tempo di Covid. Ma ha assicurato: «Denuncerò la polizia, non si arresta una ragazza di 12 anni con tanta brutalità». Secondo la polizia però l’operato degli agenti era in regola: «Non ha obbedito agli ordini, si è mossa in maniera sospetta. Comunque è stato usato il minimo della forza».