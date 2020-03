Il video di Urbano Cairo che dice che l’emergenza è un’opportunità per RCS

“Oggi io mi sento come nel 1996: sto chiamando un numero di clienti incredibile, tutti quanti mi dicono di sì alle proposte che gli facciamo: l’ascolto di La7 che sta esplodendo (30% in più), il Corriere.it che va tre volte tanto, le copie dei periodici che vanno bene”: in questo video destinato alla sua rete vendita e trapelato Urbano Cairo spiega che c’è gente che vuole fare shopping anche online con l’emergenza Coronavirus e i clienti (cioè coloro che acquistano pubblicità sul suo network) possono approfittarne. “Ho aumentato del 300% il numero dei contatti e devo dire che le cose vanno bene, vi consiglio di stare al telefono con i clienti, le riunioni non servono”, dice l’editore del Corriere, “abbiamo una grande opportunità: se tutti noi operiamo con questa energia vedrete che quest’anno faremo meglio dello scorso anno”. E conclude: “Non mollate, aumentate del doppio la vostra attività. La vita è 10% quello che ti accade, 90% come reagisce. Dateci dentro!”.

Sul Corriere oggi è ospitata una spiegazione di Cairo: «So che circola e viene interpretato in maniera malevola da qualcuno un video che ho fatto nei giorni scorsi per motivare la forza di vendita della mia azienda in un momento di difficoltà per l’Italia, anzi per il mondo intero». «Il tema è semplice — chiarisce— un’azienda che vive al 45% di pubblicità non può permettersi dirigenti che vadano a casa e non agiscano per fronteggiare l’emergenza, anche di fronte a una tragedia come quella attuale. Non possiamo permetterci, nessuno escluso, di aspettare che passi, anche perché abbiamo 4.500 dipendenti (e altri 4.500 di indotto) verso i quali abbiamo la responsabilità di garantire lo stipendio e per i quali va salvato il posto di lavoro». Non teme, Cairo — chiede l’Ansa—,che il video possa dare un messaggio sbagliato di entusiasmo? «Non mi sembra proprio che possa essere letto così, è un video fatto per la forza di vendita che deve fare risultati anche in una fase onestamente difficile. Per me è il video della speranza. Abbiamo un gruppo che sta dando un grande servizio pubblico al Paese informando minuto per minuto di quello che sta accadendo e per questo motivo sta ottenendo importanti risultati, è giusto comunicarlo agli investitori». «Ricordo — conclude Cairo — che l’8 marzo, in un momento in cui non erano ancora state prese misure drastiche per combattere il contagio ,io le chiesi a gran voce. Poco dopo sono arrivate e certamente hanno aiutato a rallentare il contagio».