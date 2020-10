Le scuse del bidello che misura la febbre con la mano sulla fronte

Il video del bidello di una scuola nel napoletano che misura la temperatura agli studenti che entrano a scuola mettendo loro una mano sulla fonte è diventato virale nei giorni scorsi. Carmine Strocchia, dirigente scolastico dell’istituto Caravaggio di San Gennaro Vesuviano, si è dissociato dall’iniziativa: «Sono intervenuto

a stigmatizzare il gesto del bidello appena l’ho saputo. Ovviamente è stata una iniziativa autonoma, del tutto autoreferenziale e priva di logica: la scuola non c’entra niente, il protocollo covid funziona regolarmente e viene applicato in maniera rigorosa». Strocchia, poi, evidenzia che il gesto del bidello non è frutto della mancanza del termo scanner: «Ce n’erano due, tutti funzionanti. Non è vero che si è voluto sostituire al termometro, ha commesso un errore e basta». Nei confronti dell’uomo sarà aperta un’azione disciplinare: «È la prassi, intanto gli sono state tolte tutte le mansioni».

Napoli, manca il termometro a scuola e un bidello misura la temperatura a mano agli studenti pic.twitter.com/UcHeioqtbD — Ultime Notizie Dal Mondo (@UNDMofficial) October 3, 2020

E spiega il Mattino, ora il bidello è pentito: ha paura di essere licenziato e si scusa per l’accaduto: