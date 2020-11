Il 21enne che giustifica lo stupro su Instagram e poi si scusa (dopo le minacce di morte)

Il suo video, pubblicato come storia su Instagram e poi cancellato, è diventato virale per la violenza e la stupidità del messaggio che lanciava. Anche Selvaggia Lucarelli lo ha ripubblicato sul suo profilo Facebook. Ora il Corriere Fiorentino fa il suo nome e spiega che si è molto spaventato dopo le minacce che sono arrivate a lui e alla sua famiglia. “Ho fatto una cazzata”, spiega in un secondo video in cui si è scusato:

«Avete mai provato una stuprata? Col vostro fisico di merd… se trovate uno come me, vi stupro… smettiamo di mettere tutte queste fotine per piacere…». È steso sul letto della sua camera, si dice malato, alterato e molto scocciato dalle foto che le ragazzine seminude pubblicano sui social. Ha 21 anni, Federico Grazzini, parla con fare supponente e sul suo profilo instagram, proprio sotto il nome, c’è scritto «maschilista». Un video squallido, pochi minuti, che istiga alla violenza sulle donne: lui stesso giustifica azioni come lo stupro «perché provocate da vestiti succinti o foto osé». E lo dice a chiare lettere. Troppo per chiunque ma soprattutto per le coetanee, le «amiche», le persone con cui è cresciuto insieme e che hanno deciso di denunciare, sempre tramite i social, il suo comportamento. Ognuna ha detto la sua. Sì, perché da lunedì sera quando è stato pubblicato, il video è diventato virale, soprattutto dopo la condivisione della giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli che commenta il video con una frase: «È tutto molto preoccupante». Il sindaco Sandra Scarpellini ha chiamato i genitori, molto conosciuti in paese, titolari di uno storico ristorante. E lui nel pomeriggio di ieri è tornato in video chiedendo scusa a tutte le ragazze del mondo, difendendo i genitori che al momento sono sotto la lente di ingrandimento. Giustificandosi che era ubriaco e depresso, molto depresso: «Non sto bene con me stesso, non ho dato peso alle parole che ho detto. Ho fatto una cazz… e ne affronto le conseguenze. Però la mia famiglia non c’entra. No alle minacce di morte»