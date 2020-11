Veneto Coronavirus: bollettino di oggi 25 novembre

L’andamento dei contagi di Coronavirus in Veneto oggi 24 novembre nel bollettino illustrato in diretta Facebook dal presidente della Regione Luca Zaia: 2660 nuovi positivi. Ci sono 76 nuovi decessi

L’andamento dei contagi di Coronavirus in Veneto oggi 24 novembre nel bollettino illustrato in diretta Facebook dal presidente della Regione Luca Zaia: 16297 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, 2660 nuovi positivi. I ricoverati aumentano di 77 per un totale di 2529. I pazienti in terapia intensiva sono 324 in crescita di 4. Ci sono 76 nuovi decessi