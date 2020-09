Vanzina risponde alle polemiche su Lockdown all’italiana

Enrico Vanzina in un’intervista sul Corriere della Sera, difende il suo film “Lockdown all’italiana”. Secondo il regista “grandi firme” come Gramellini o Mattia Feltri hanno spiegato di cosa si tratta e si sta dando troppo spazio a quelli che lo hanno criticato che sono “pochi signori codardi” con un profilo falso:

Enrico Vanzina, si aspettava tante polemiche per il suo «Lockdown all’italiana»?

«Ho un’età in cui posso sorridere delle critiche, noto, però, che chi spara sentenze parla di un film che va nelle sale il 15 ottobre e che nessuno ha ancora visto. Si sta dando la grancassa a pochi signori codardi dietro profili falsi, mentre il tema vero è il diritto alla commedia, che è sacrosanto. Queste non sono polemiche su di me, ma sul diritto di esistere della commedia».

Quindi che cosa risponde a quelli che dicono che non si scherza su una tragedia che ha fatto 35 mila morti?

«Ma niente… Hanno risposto già grandi firme, incluso Massimo Gramellini sul Corriere della Sera, spiegando che si tratta di una commedia sulla convivenza forzata, non di un film con le infermiere scosciate inseguite da erotomani asintomatici. Io, per ragioni anagrafiche e familiari, essendo anche figlio di Steno, sono fiero di far parte della commedia all’italiana, che è un vanto del nostro Paese e che, anche sotto la cappa delle guerreedella fame, ha sempre raccontato personaggi umani che mantengono debolezze e miserie»