Un uomo di 32 anni, di origine magrebina, è stato sottoposto a fermo da parte della polizia con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una 19enne. Tutto sarebbe avvenuto a Pisa nella notte tra martedì e mercoledì scorsi come denunciato dalla stessa giovane. La notizia dell’aggressione è stata pubblicata oggi dalla Nazione.

L’uomo fermato per violenza sessuale a Pisa

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il nordafricano avrebbe conosciuto la ragazza la sera stessa nei pressi dei locali del centro storico e poi avrebbe abusato di lei in un luogo più appartato. La polizia, per ora, mantiene il riserbo sugli accertamenti, ma avrebbe trovato riscontri al racconto della giovane che dopo essere stata soccorsa da una volante aveva subito riferito di avere subito la violenza sessuale e indicato ai poliziotti la via di fuga del suo aggressore.

L’uomo fermato – ora recluso nel carcere Don Bosco di Pisa in attesa dell’udienza di convalida – è un migrante. Lo hanno accertato gli inquirenti che hanno ricostruito la dinamica dei fatti e ritengono di avere acquisito riscontri importanti per formulare l’accusa di violenza sessuale a suo carico. Secondo gli investigatori, l’uomo avrebbe incontrato la giovane nei pressi dei locali maggiormente frequentati del centro storico di Pisa e le avrebbe promesso di aiutarla a trovare altri posti dove poter acquistare bevande alcoliche: a Pisa dopo l’1.30 scatta il divieto di vendita di alcolici imposto nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale. In questo modo, dunque, la ragazza e lo straniero si sarebbero allontanati di alcune centinaia di metri dal centro storico, staccandosi anche dal gruppo di amici con il quale la giovane stava trascorrendo la serata. E’ qui, in un luogo piuttosto appartato, che, secondo la polizia, sarebbe avvenuta la violenza.

