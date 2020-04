L’uomo contagiato dal Coronavirus alla clinica San Raffaele di Rocca di Papa

“Mio padre, a seguito di un incidente stradale il 24 marzo è stato trasferito alla clinica per fare riabilitazione e poi si è ritrovato positivo al Covid 19.” Parla a Chi l’ha visto? la figlia di un paziente contagiato alla clinica San Raffaele di Rocca di Papa dove da ieri sera la Regione Lazio ha attivato un cordone sanitario e anche un indagine interna. “Il personale sanitario non ha avvisato tempestivamente di quanto succedeva, né i parenti né le autorità di competenza. In stanza con lui c’era un paziente che già manifestava sintomi di tosse e febbre. Non è stato messo in isolamento subito, ma un giorno e mezzo dopo – dice la teste a Chi l’ha visto? – Intanto è rimasto nella stanza con mio padre e altri tre, senza alcun dispositivo di sicurezza. Io poi ho fatto arrivare a mio padre mascherine, gel e disinfettanti. Quando da lui abbiamo saputo che c’era un caso di Covid in stanza e avrebbero fatto i tamponi abbiamo chiesto ai responsabili della clinica perché non era stato messo in isolamento subito. Ci hanno risposto che non si potevano mettere in isolamento tutti i pazienti con tosse e febbre.”

“In attesa dei risultati dei tamponi il personale sanitario, e anche il personale esterno, ha continuato ad entrare e uscire dalla clinica. Arrivati i risultati dei tamponi i pazienti sono stati abbandonati a se stessi. Mio padre e i suoi compagni di stanza chiusi in camera e gli infermieri entravano ogni 5 ore. Un paziente era stato messo seduto al letto alle 12 per mangiare, è rimasto così fino alle 5 di pomeriggio. Non entravano più per paura – aggiunge nella testimonianza – A parte pochi in contatto coi parenti, nessuno sapeva. Lo stesso sindaco e altre autorità lo hanno saputo giorni dopo. Questa storia non può passare inosservata”. È di ieri l’ordinanza che prevede per la struttura sanitaria San Raffaele di Rocca di Papa ulteriori misure di contenimento fino al 28 aprile, dopo che la ASL Roma 6 ha registrato 86 casi positivi a Covid 19 e 4 decessi.