Il terremoto a Coazze in provincia di Torino

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 ML a 18.4 km di profondità è stata rilevata dall’INGV alle ore 09:11:34 del 29 marzo con epicentro a 5.9 km dal centro di Coazze (TO). Per l’INGV la stima provvisoria è di magnitudo tra 3.1 e 3.6. L’istituto nazionale di geofisica ha rilevato l’epicentro nella zona di Coazze (Torino) a un ventina di km di profondità.

La scossa è stata avvertita nell’intero Pinerolese, nel Saluzzese e nel Torinese. L’epicentro è stato individuato a 6 km da Coazze, in Val Sangone a una profondità di 20 km. Il terremoto è stato localizzato a 32 Km da Moncalieri (57294 abitanti), 32 Km da Torino (890529 abitanti), 70 Km da Cuneo (56081 abitanti), 73 Km da Asti (76202 abitanti).

I dati sono stati elaborati in automatico dai sistemi di sorveglianza sismica regionale della Regione Piemonte e sono soggetti ad aggiornamenti. Gli ospiti di una casa di cura a Buriasco (Torino) sono stati evacuati stamani dopo la scossa di terremoto che è stata avvertita nel Pinerolese. Il complesso era stato ricavato da una ex costruzione agricola. I vigili del fuoco non hanno riscontrato danni alla struttura e in breve la situazione è tornata alla normalità. Alla centrale operativa di Torino, finora, non sono giunte altre segnalazioni.

Ieri una scossa sismica di magnitudo 3.2, distintamente avvertita anche ad Ancona, si era registrata alle 13.58 in mare davanti alla costa a nord del capoluogo marchigiano, a una profondità di 10 km. Poco prima, alle 13.14, un’altra scossa, magnitudo 2.1 (a 7 km di profondità), ha interessato il Maceratese con epicentro a 3 km da Pieve Torina, già duramente colpita dal sisma del 2016.