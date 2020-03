«Mia madre lasciata morire»: si indaga per epidemia colposa a Enna

Maria De Gregorio, di 76 anni, si è spenta nel letto del nosocomio Chiello di piazza Armerina in contrada Bellia ad Enna lo scorso 21 marzo, dov’era stata trasferita il giorno prima. E la figlia Chiara Maddalena, racconta oggi il Fatto, accusa: “Mia madre era vitale e non si era mai abbattuta, da sola prendeva l’aereo, si è ammalata all’ospedale Umberto I di Enna, lì l’hanno contagiata ed è morta da sola”.

I familiari hanno presentato un esposto dettagliato con l’assistenza dell’avvocato Fabio Anselmo, lo stesso del caso di Stefano Cucchi, allegando le conversazioni via chat con i medici alla Procura di Enna. Il procuratore capo Massimo Palmeri e la sostituta Stefania Leonte hanno già acquisito la cartella clinica e aperto un fascicolo contro ignoti per epidemia colposa.

L’anziana De Gregorio è ricoverata al reparto di medicina generale dell’Umberto I il 7 marzo. La figlia Chiara, preoccupata, rientra in Sicilia, però arrivando da Genova, per precauzione si mette in autoisolamento e si registra al portale della Regione. Affitta una stanza in una struttura vicina al nosocomio, ma non potendo far visita alla madre, contatta i medici del reparto. “Mi dicono che ha la polmonite, le hanno fatto un rx al torace e ha del liquido nei polmoni –spiega Chiara –, mia madre era affetta da fibrosi polmonare, preoccupata chiedo subito che le facciano il tampone, per scongiurare che possa avere il Covid”.