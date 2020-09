La coppia di Terni che insulta i poliziotti che chiedono di mettere la mascherina

Una coppia di cittadini di Terni è stata denunciata perché di fronte all’invito degli agenti ad indossare la mascherina ha iniziato ad insultarli pesantemente, rifiutandosi: l’episodio è avvenuto durante un controllo del rispetto delle norme anti-contagio da Covid nel centro cittadino.

La coppia di Terni che insulta i poliziotti che gli chiedono di mettere la mascherina

I due sono accusati di oltraggio a pubblico ufficiale e dovranno anche pagare una sanzione. La coppia – riferisce la questura – è stata fermata a corso Tacito, dove in quel momento c’erano altre persone presenti, alcune senza mascherina, che però hanno risposto subito all’invito degli agenti, scusandosi. I due, che avevano le mascherine al gomito, sempre secondo la polizia hanno invece tenuto un comportamento offensivo e sprezzante. Nel corso della stessa serata altri tre verbali sono stati elevati nei confronti di altrettante persone, un italiano e due stranieri, per il mancato uso dei dispositivi di protezione. Umbria On fornisce altri particolari: “Due ternani – una coppia di giovani, maggiorenni – sono stati denunciati a piede libero perché, invitati dalla polizia ad indossare la mascherina (che avevano al gomito), hanno iniziato ad insultare pesantemente gli agenti, rifiutandosi di metterla sul viso. Il fatto è accaduto nella notte fra sabato e domenica”.

foto di copertina di archivio

Leggi anche: Il focolaio dei poliziotti in Veneto