La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha effettuato, in diverse città d’Italia, una vasta operazione denominata Drop the revenge, identificando e denunciando gli amministratori di tre canali telegram contenenti immagini denigranti e commenti offensivi: “La Bibbia 5.0”, “Il vangelo del pelo”, e un ultimo denominato “Stupro tua sorella 2.0”. Tutti e tre annoverano migliaia di utenti, uno dei quali, un 29enne bergamasco, è stato indagato per aver utilizzato i citati canali a scopo di revenge porn nei confronti della ex compagna. Tra le vittime, anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Sono in corso perquisizioni e sequestri.

La denuncia per gli admin dei canali Telegram La Bibbia 5.0 e Stupro tua sorella

Proprio ieri i dati di decine persone che si sarebbero dedicate a scambi di materiale anche pedopornografico sono stati pubblicati per iniziativa di due gruppi che asserivano di essersi infiltrati nel dark web e, in particolare, su canali Telegram. Erano riportati i nomi, le immagini, la data di nascita, la località di residenza, i riferimenti sui profili Facebook e, in alcuni casi, il numero di cellulare. Ne figurano anche di torinesi e piemontesi. L’iniziativa è attribuita ad Anonymous Italia e a Lulz-Sec Italia. L’obiettivo era quello di smascherare chi praticava il “revenge porn”, la “sextortion” o tentava di procurarsi o vendere fotografie pedopornografiche. Il 10 febbraio 2018 33 persone erano state denunciate per divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico.

Tra i tre denunciati c’è anche un 17enne, che risultava amministratore di uno dei canali. Il minorenne, mettendo in vendita alcune immagini pornografiche, era riuscito a raccogliere 5.000 euro. Un altro denunciato è un 35enne della provincia di Nuoro che è stato pizzicato al “lavoro” su Telegram dagli agenti della polizia postale durante l’accesso alla sua abitazione. A consentire agli investigatori di risalire ai canali diffamatori sono stati anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo, che hanno deciso di esporsi in prima persona per dimostrare l’importanza di denunciare questo tipo di fatti.

