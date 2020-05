StopEuropa: la manifestazione del 30 maggio

Non solo su Telegram: anche su Facebook c’è chi si organizza per effettuare una manifestazione a piazza Montecitorio. Si tratta del gruppo StopEuropa che ha annunciato di voler scendere in piazza per chiedere il solito addio all’euro e il solito ritorno alla lira. L’organizer della manifestazione su Facebook è l’avvocato Angelo Farina:

TUTTI A ROMA il 30 Maggio P.zza Montecitorio.Sit-in ad oltranza per manifestare PACIFICAMENTE insieme e per chiedere l’IMMEDIATA adozione della Moneta Parallela (lira) che possa permettere di immettere SUBITO liquidità ad Aziende e Famiglie anzichè adottare le scelte, che indebiteranno ulteriormente l’Italia per i prossimi 30 anni (MES, Corona Bond, Recovery bond, ecc), che chi ci governa vuole attuare!!!!!

E’ ora di dire BASTA allo strapotere Franco-Tedesco e delle Nazioni del Nord Europa che vogliono impoverire e rendere schiava l’Italia e gli Italiani.

Famiglie ed imprese hanno bisogno di VERI SOLDI SUBITO e non di chiedere prestiti alle Banche!!!!

Lo Stato PUO’ stampare una sua moneta con circolazione interna, così come avviene in altre Nazioni (Polonia, Danimarca, ecc. ecc.) e lo può fare SUBITO!!!!

ISCRIVITI ALL’EVENTO E RENDI VIRALE QUESTO INVITO!!!!

In questo momento i partecipanti sono indicati in quasi un migliaio.