Sri Lanka, i sette elefanti avvelenati

Sette elefanti avvelenati e uccisi in Sri Lanka perché “sconfinavano”. La storia raccontata ieri dalla BBC parla di quattro corpi scoperti venerdì e altri tre sabato nella Riserva forestale di Habarana. Le autorità hanno affermato che tutti i cadaveri erano femmine dello stesso branco e che una era incinta. Gli esami preliminari post mortem sono iniziati nel fine settimana. Anche se non è ancora chiaro cosa abbia causato la loro morte, i funzionari sospettano che possano essere stati avvelenati da abitanti del villaggio arrabbiati per aver distrutto i raccolti. Il Corriere oggi spiega che i pachidermi asiatici — come peraltroicugini africani, molto più grandi — possono pure avere un aspetto innocuo, popolare strade e città dell’Asia centromeridionale, dove partecipano a spettacoli per i turisti e, in molti casi, lavorare fianco a fianco con l’uomo.

Ma allo stato brado sono — come è normale che sia — spinti dal proprio istinto a difendere territorio e membri del branco. Così capita sempre più spesso che gli spazi antropizzati interrompano confini invisibili provocando devastanti reazioni. Gli elefanti che si avventurano nelle aree rurali sono responsabili della morte di decine di persone, soprattutto quando attaccano i villaggi costruiti nel loro habitat naturale.

Secondo la polizia, il numero di incidenti in cui gli elefanti selvatici hanno fatto irruzione tra le capanne e le case o hanno distrutto i raccolti è in aumento. E almeno 50 esseri umani ogni anno, dicono le statistiche, restano uccisi da cariche di uno o più elefanti. Ecco perché il sospetto che i sette esemplari trovati senza vita nei giorni scorsi siano stati avvelenati «per vendetta» è purtroppo verosimile.

