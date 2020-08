Il Messaggero oggi pubblica una tabella che riepiloga la speranza di vita nelle regioni italiane e spiega che chi nasce in Campania e in Sicilia ha una speranza di vita alla nascita fino a quattro anni inferiore rispetto a chi nasce in Trentino o nelle Marche: la provincia di Trento è quella che ha l’età media più alta, seguita dall’Umbria, da Bolzano, dalle Marche e dal Veneto; agli ultimi posti ci sono la Basilicata, la Calabria, la Sicilia, a sorpresa la Valle d’Aosta e la Campania, che chiude la fila a 81,4 anni mentre la media italiana è di 83 anni. Il quotidiano, per spiegare le differenze, punta il dito sulla sanità:

Per gli analisti sanitari il definanziamento al Sud e, spesso, l’uso errato delle risorse porta a spiegare l’abissale differenza, per esempio nelle cure e nell’assistenza, che rivelano i tassi di alcune malattie. Una per tutte, il tumore. «Sono ancora troppe le differenze nel nostro territorio – denuncia Giordano Beretta presidente dell’Associazione oncologi medici – dall’adesione alle cure alle coperture degli screening. Nelle Regioni cosiddette virtuose si può contare sulla disponibilità di nuove terapie efficaci o di test in grado di analizzare il profilo molecolare del tumore. Fermiamoci solo agli screening per capirci. L’attivazione dei test sul tumore alla mammella in Lombardia è al 100 per cento e l’adesione delle donne, tra 50 e 69 anni, è pari al 60 per cento. Al Sud, invece, in alcune zone, l’attivazione è pari al 20 per cento. Risultato, nel primo caso 60 donne su cento sono protette mentre nel secondo solo 20 su cento».