In Sicilia test per il Coronavirus solo sui migranti, tutti gli altri sono liberi

Il Comitato Tecnico Scientifico non si riunisce da fine maggio, e da allora gli esperti chiamati a consigliare Palazzo d’Orléans non sanno nulla delle disposizioni che il governatore vorrebbe adottare

In Sicilia i test per il Coronavirus e i controlli si fanno solo sui migranti: nel resto dell’isola si vive un’atmosfera da tana libera tutti: il Comitato Tecnico Scientifico non si riunisce da fine maggio, e da allora gli esperti chiamati a consigliare Palazzo d’Orléans non sanno nulla delle disposizioni che il governatore vorrebbe adottare. Intanto, spiega oggi Repubblica Palermo, mentre la Regione punta i riflettori sui migranti, i mezzi di trasporto, le piazze e le spiagge diventano sempre più un luogo di assembramento e le precauzioni sono ormai un ricordo del passato:

Nessuno dei cluster siciliani, d’altro canto, è riconducibile ai migranti. Il virus arriva da nord. Come nel caso del più grande focolaio siciliano, quello dell’hinterland catanese. Secondo quanto hanno ricostruito i medici del contact tracing team, il “contagio 0” catanese sarebbe avvenuto qualche settimana fa durante un corso di formazione. Lì un uomo di Misterbianco, vicino alla comunità evangelica, è entrato in contatto con un professionista proveniente dal Nord Italia, poi risultato positivo. Da quel momento in poi, come hanno ricostruito gli esperti, il Covid-19 si è diffuso nel gruppo di fedeli di Misterbianco, Pedara, Sant’Agata Li Battiati, Mascalucia, Valverde e Zafferana Etnea. L’altro focolaio attivo è all’istituto ortopedico di Ganzirri, a Messina, dove si contano nove “positivi” tra pazienti e operatori.